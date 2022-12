Boca Juniors y Godoy Cruz se enfrentaron en La Bombonera. | Fuente: AFP

Boca Juniors no se baja de la lucha por el título de la Superliga Argentina. En la antepenúltima jornada del certamen, el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo venció por 3-0 al Godoy Cruz de Wilder Cartagena en La Bombonera y le dio la obligación a River Plate de no perder contra Estudiantes de La Plata para no quedar igualados en la tabla.

En el primer tiempo, Boca Juniors logró abrir la cuenta en el marcador por intermedio de Carlos Tévez al minuto 19. Y en la etapa complementaria, la plantilla amplió su ventaja frente a Godoy Cruz gracias a un doblete de Eduardo Salvio a los '83 y '87.

Por el lado del volante Wilder Cartagena, tuvo la oportunidad de disputar su primer cotejo con Godoy Cruz y fue amonestado a los '46. Mientras tanto, por el lado de Boca Juniors, el defensor Carlos Zambrano no pudo hacer su debut y se quedó en la banca de suplentes ante la presencia de la dupla Carlos Izquierdoz-Junior Alonso en cancha.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: alineaciones confirmadas

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Frank FAbra, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Jorman Campuzano, Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa, Franco Soldano, Carlos Tevez.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Gabriel Alanis, Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Agustín Manzur, Juan Andrada, Wilder Cartagena, Christian Almeida, Santiago García, Miguel Merentiel.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: MINUTO A MINUTO

Boca Juniors vs. Godoy Cruz se verán las caras por la fecha 21 de la Superliga Argentina. El partido será este domingo 23 de febrero a las 5:40 p.m. (hora peruana y 7:40 p.m. en Argentina) en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro se podrá ver a través de la señal de FOX Sports 2 y también podrás seguir todas las incidencias por la web de RPP Noticias.

El 'Xeneize' llega de golear 4-0 a Central Córdoba en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero. Boca ganó con el doblete de Carlos Tévez (4' y 53') y los tantos de Eduardio Salvio (26') y Sebastián Villa (59'). El peruano Carlos Zambrano fue convocado para el partido, pero según medios argentinos no será titular.

Por su parte, Godoy Cruz llega de vencer 2-1 a Huracán en estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Santiago García (41') y Miguel Merentiel (47') pusieron los goles para el 'Tomba', mientras que el descuento para el 'Globo' lo puso Juan Vieyra (90+2'). El peruano Wilder Cartagena podría debutar con su nuevo club en ese partido.

Boca Juniors vs. Godoy Cruz: alineaciones probables

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez, Franco Soldano.

Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Christian Almeida; Agustín Manzur, Juan Andrada, Wilder Cartagena, Gabriel Alanís; Miguel Merentiel, Santiago García.

Estadio: Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera de Buenos Aires.

Te sugerimos leer