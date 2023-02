Portland Timbers ganó 3-1 a New York City y clasificó a la semifinal de la MLS is Back | Fuente: @TimbersFC

El delantero peruano Andy Polo fue protagonista de la clasificación de Portland Timbers (3-1) a las semifinales de de la MLS is Back tras marcar un golazo ante el New York City, de Alexander Callens.

Aunque Polo, de 25 años, salió para jugar los últimos 15 minutos del partido, cuando apenas llevaba algo más de uno en el campo del Wide World of Sports, de Orlando, anotó el que sería el definitivo 3-1 de Portland y de un gran valor también para su autoestima personal y del grupo."Significa mucho para mí porque me da confianza con el equipo", destacó Polo en rueda de prensa posterior al partido. "Además significa que hay un gran grupo, en el que todos somos importantes".Polo marcó uno de los goles más espectaculares en lo que va de torneo al recibir el balón pasado el centro del campo, con asistencia del argentino Sebastián Rubio, y tras superar por velocidad a su marcador, desde fuera del área disparó potente, de pierna derecha, y batió por toda la escuadra al arquero Sean Johnson, del New York City.

En cuanto al baile especial que hizo el sólo tras conseguir el gol, el peruano dijo que fue porque su hija se lo había pedido y a ella también se lo dedicó.

"En lo que respecta a mi celebración, fue para mi hija, de verdad. Ella me estaba pidiendo esa celebración, y solo quería dársela"

"Sabemos que los que entramos de sustitución siempre tenemos que estar listos para el partido", valoró Polo sobre su acción. "Fue una buena asistencia de Sebas (Sebastián Rubio) y luego vi el camino libre para pegarle y así fue".Quieren llegar llegar a la final y ganarla. "Pero lo más importante es demostrar la unidad que existe dentro del equipo, el apoyo del día a día y que nos va a servir de cara al futuro", destacó Polo, "Seguro que nos dará una gran confianza de cara a afrontar el siguiente partido, que sabemos que va a ser igual de difícil, pero estaremos listos en busca de lograr el objetivo que queremos", finalizó.

