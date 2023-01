Irven Ávila disputó 10 partidos con el Monarcas Morelia durante la primera parte del año. | Fuente: Prensa Monarcas Morelia

Irven Ávila ha recibido llamadas de clubes peruanos, pero él quiere quedarse en tierras mexicanas. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el delantero de 28 años manifestó que, ante las propuestas de unos equipos de Perú, se sentará con su representante lo antes posible para definir su futuro.

"¿Si me llamaron Alianza Lima y Universitario de Deportes? Es cierto que me llamaron clubes peruanos que quieren contar conmigo, pero no me gustaría dar nombres. Ya me sentaré con mi agente para analizar estas alternativas para después escoger lo mejor para mí. Sin embargo, mi intención es quedarme en México. Siempre quise emigrar y, ahora que estoy afuera, voy a hacer lo posible para no irme", dijo.

Además, Irven Ávila indicó que aún no sabe del todo si es que es futbolista libre tras la venta de categoría del Lobos BUAP al Juárez FC, cosa que tiene que consultar y definir en los siguientes días.

"Es correcto que Lobos BUAP vendió la categoría, pero yo aún tengo que hablar con algún directivo para informarme sobre el tema. Sin embargo, hablé con varias personas y prácticamente me dijeron que paso a ser futbolista. Incluso, me he estado comunicando con Alejandro Duarte para ver qué medidas vamos a tomar respecto a esto", concluyó.

Esta es la entrevista de Irven Ávila en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias. | Fuente: RPP

