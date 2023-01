Sergio Peña con la camiseta del FC Emmen | Fuente: Instagram Sergio Peña

Sergio Peña, centrocampista de FC Emmen de Holanda, reveló que en el futuro le gustaría retirase del fútbol profesional jugando en Alianza Lima. El peruano, de 24 años, no pudo ocultar y enumeró los nombres de tres de sus compañeros de la selección peruana, que tienen la misma ilusión de colgar los botines en el cuadro íntimo.

"Tengo pensado en acabar mi carrera en Alianza, pero uno no sabe qué pueda pasar. Miguel (Araujo) y Renato (Tapia) son hinchas y también se quieren retirar en Alianza. Yordy también", dijo a Gol Perú.

Sergio Peña también contó que, en 2016, estuvo cerca de fichar por Sporting Cristal ,que era dirigido por José “Chemo” del Solar. Sin embargo, decidió respetar su contrato con Granada, equipo de la segunda división de España. Su prioridad era permanecer en el exterior.

"De Universitario nunca me llamaron, pero de Cristal sí cuando estuvo 'Chemo'. Yo estuve con él en la San Martín y me quería llevar al año siguiente, pero tenía contrato en Granada y debía volver. Hasta hace poco hubo interés de Cristal, pero no me arrepiento de haberme ido a España".

Sergio Peña, viene cumpliendo una destacada temporada con su club Emmen, en 23 partidos ha coronado cuatro goles. “Peñita” también es del gusto de Ricardo Gareca quien lo considero para duelos amistosos en fecha FIFA y en tres partidos en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Sergio Peña y Miguel Araujo juegan en FC Emmen | Fuente: Instagram Sergio Peña

