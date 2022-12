Juan Reynoso debutó en la dirección técnica de Puebla con una victoria 2-1 ante FC Juárez. | Fuente: Prensa Puebla

Más allá de su pasado en Alianza Lima, que es calificado de infame por muchos hinchas, Juan Reynoso no descarta regresar al elenco blanquiazul. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el estratega peruano consideró que sería un buen desafío ser estratega de la entidad victoriana e, incluso, reveló que en algún momento tuvo un diálogo con Gustavo Zevallos al respecto.

"No descarto entrenar a Alianza Lima. Como jugador descarté volver, pero creo que he sido claro al respecto. Una vez, incluso, hubo un acercamiento con Gustavo Zevallos y no me desagradó. Sin embargo, hay que ver la coyuntura y el momento. Sería un lindo reto porque ahí nací futbolísticamente, crecí y me consolidé como jugador", dijo.

Por otro lado, Juan Reynoso manifestó que Puebla no fue el primer equipo de México que le hizo una oferta. Incluso, el 'Cabezón' reveló que rechazó varias de estas propuestas por distintos motivos, como el momento en el que llegaban.

"Anteriormente recibí ofertas de clubes mexicanos, pero estas se daban en octubre o noviembre y por eso no acepté. Ahora, al ser más temprano y teniendo en cuenta que Garcilaso me dio la posibilidad de salir, terminé aceptando. Ya había pasado por situaciones similares previamente, pero provenían de clubes que no conocía y peleando el descenso", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista de Juan Reynoso con 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer