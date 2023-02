Jorge Luis Pinto y su comando técnico en la Selección de Emiratos Árabes Unidos | Fuente: Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos

DATO Jerry Tamashiro dirigió más de 15 años en Estados Unidos y ha pasado por todas las categorías formativas.

Hace exactamente 23 años, Jerry Tamashiro coincidió con el colombiano Jorge Luis Pinto en el Alianza Lima campeón nacional del 97. Tras más de una década sin casi saber el uno del otro, otro equipo histórico, Costa Rica y su gran participación en Brasil 2014 los volvería a unir.

Tamashiro desde Emiratos Árabes habló con RPP Noticias y contó detalles de lo que tuvo qué transitar para entrar en la consideración del colombiano.

¿Cómo se dio tu llegada al comando técnico de EAU al lado del profesor Jorge Luis Pinto?

Lo conozco al profesor Pinto desde el 97 cuando jugué en Alianza y salimos campeones. Luego me fui a la MLS, volví en 2002 y me retiro. Por un tema familiar de mi esposa me fui a vivir a California (Estados Unidos). Allá estudié, hice todas las licencias de fútbol. En el 2011 lo contacto al profesor para seguir aprendiendo, él tuvo la gentileza de invitarme cuando recién tomaba la selección de Costa Rica para que observe su trabajo.

¿Así retomaron el contacto?

Así. Es el 2014, el profesor me llama para que lo ayude en la preparación de Costa Rica antes del Mundial de Brasil, para que le filmara todos los entrenamientos.

¿Fuiste al Mundial?

No, lo que pasa es que el profesor tenía problemas con algunas personas dentro de la selección, entonces me llama porque no tenía una gran confianza en todos para hacerle algunos trabajos. Yo hacía de scout de los rivales de Costa Rica y de Honduras. Fue un favor personal que me pidió y yo gustazo lo ayudé. Él siempre me decía: “En algún momento lo valoraré y te puedo dar la oportunidad, pero sigue trabajando, mejorando, estudiando”.

¿Y cuándo te dicen Emiratos Árabes Unidos?

Hace un mes me llamó, me dijo que tenía la oportunidad de ir y que estaba entre él y un candidato español. Me dijo que me prepare, así que apenas me llamó le dije dónde nos encontramos, tengo las maletas listas (risas).

¿No la pensaste?

No, en ningún momento, al contrario, súper agradecido con esta oportunidad que me brinda el profesor (Jorge Luis Pinto). Es un país con una cultura distinta, pero que te da todas las facilidades para trabajar. Aquí el Real Madrid fue campeón del Mundial de Clubes, así que imagínate.

¿Y cómo es el tema de la pandemia allá?

Se siguen todos los protocolos. Cada uno con al distanciamiento, cada uno con mascarillas, sólo se la quitan los jugadores en el campo, nosotros la mantenemos. No se puede ir a camerinos, zonas de rehabilitación, se tiene que volver al hotel, cada uno en su cuarto. Me han hecho tres veces el test en una semana para poder estar en la concentración. La inversión en prevención y cuidado de los pacientes con Covid es muy importante. La tasa de personas que han fallecido es baja.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido a tu llegada?

La predisposición. Aquí ya empezaron las eliminatorias y no han empezado bien para nosotros. Se necesita ganar los cuatro partidos que vienen para pasar a la siguiente etapa. Después otra cosa, entrenar tan tarde, es otra cosa que nunca había hecho, casi ocho de la noche (por las temperaturas que al mediodía pueden llegar a 44 grados).

