El deseo de Carlos Zambrano: 'Quiero jugar en Alianza Lima y consagrarme campeón'

Carlos Zambrano no ha pasado una buena temporada en Europa debido a su poca continuidad en Dinamo Kiev, por ello no descarta la posibilidad de jugar en el Perú, y uno de los equipos que está en carpeta es Alianza Lima, con quien desea salir campeón.

"Cuando regrese a Perú quiero jugar en Alianza sí o sí. No estoy seguro si termine en Alianza o en Cantolao, porque Cantolao también significa mucho para mí. Mi carrera en Perú, desde los 10 a 16 años, fue en Cantolao y agarré un sentimiento fuerte por esos colores, no estoy muy seguro, pero quiero jugar en Alianza y campeonar ahí", declaró en Movistar Deportes.

El Kaiser además contó una anécdota de cómo se hizo hincha de Alianza Lima. "Aún recuerdo que mi papá me dio un regalo de la camiseta de la U y yo miro el color y nno me gustó, y llorando dije quiero esa ( la de Alianza) hice tanto berrinche que me la dieron", añadió.

Carlos Zambrano llegó a Dinamo Kiev en la temporada 2017, pero fue prestado a Basilea al ver que no iba a tener minutos. Luego de vestir la camiseta del equipo suizo, retornó a Ucrania, sin embargo el entrenador no lo ha tomado en cuenta. Por ello la posibilidad de llegar a Alianza Lima es muy fuerte.

