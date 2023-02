Aldair Rodríguez firmó por tres temporadas con América de Cali | Fuente: América Cali

Aldair Rodríguez fue presentado este sábado en el América de Cali de Colombia, un día después que se uniera a los entrenamientos de su nuevo equipo y donde entrenó por primera vez.

“Soy un delantero que no le gusta estar estático, que le gusta moverse por el frente de ataque. Por momento tirarme a las bandas para que los defensas no me tengan referenciado. Siempre estoy predispuesto para que el compañero me pueda asistir. Vengo a trabajar duro y así llegarán los goles”, señaló el delantero en conferencia de prensa.

El exatacante de Binacional contó que conversó con Ricardo Gareca cuando se hizo oficial su fichaje por el cuadro de Cali, donde también jugó el ‘Tigre’ en su etapa de futbolista.

“El ‘profe’ me felicitó y me dio las pautas que se necesitan para hacer las cosas bien acá. Me habló de la historia del equipo y que fue muy feliz jugando acá. No solo él, sino los exfutbolistas peruanos que están retirado y que jugaron acá me hablaron muy bien del club”, señaló.

Aldair Rodríguez fue inscrito en setiembre en la Dimayor, por lo que está habilitado ya para jugar. Además, ante la lesión de Adrián Ramos, podría tener la oportunidad de debutar este domingo en el certamen local cuando enfrenten a Atlético Nacional.

“Estoy recuperado, mucho mejor. Estoy listo para viajar con el grupo y traer los 3 puntos. He tenido oportunidad de hablar con el entrenador, no hemos tocado ese tema (ser titular), así que estamos pensando en el próximo partido y espero tener minutos”, dijo.

