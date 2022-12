Aldair Fuentes fichó por cinco temporadas con Fuenlabrada | Fuente: Fuenlabrada

Aldair Fuentes logró llegar al fútbol de Europa al unirse al unirse al Fuenlabrada de España. El equipo de la Segunda División fichó al polifuncional centrocampista de 22 años por cinco temporadas y este martes fue presentado oficialmente.

"Ir a Europa es complicado para cualquier futbolista porque es otra competencia, empiezas de cero, pero la mayor oportunidad para tener continuidad es esforzándome. He venido a un gran club, con muchos objetivos", indicó el jugador.

Aldair Fuentes debutó con Alianza Lima en 2017 y tras cuatro temporadas, con 115 partidos jugados y un título nacional, consiguió su primera oportunidad de emigrar al exterior.

"La decisión fue por cómo me plantearon el objetivo. Me gustó, busqué un poco y vi que en los últimos años siempre pelean arriba. Se ve un buen grupo, eso me inclinó para elegir este equipo. Desde que llegué a pasar las pruebas se ve un buen ambiente y eso es muy importante", señaló.

El futbolista expresó que todavía no ha conversado con su entrenador, José Ramón Sandoval, por la posición en el campo que desempeñará en el elenco madrileño. En su etapa como blanquiazul, Fuentes alternó de zaguero y centrocampista.

"Cuando converse con el técnico vamos a sacar algunas conclusiones, el jugador siempre tiene que estar presto para lo que requiera el técnico y voy a esforzarme para siempre hacerlo de la mejor manera", dijo.

Asimismo, en su presentación se refirió a Alianza Lima y al técnico Pablo Bengoechea, con quien debutó a nivel profesional.

"Siento agradecimiento por los años en el club. La renovación fue por agradecimiento. Estoy agradecido con el 'profe' Bengoechea, que me dio todo su respaldo y me hizo debutar en un clásico. Estoy agradecido con los hinchas del club que me mandaron mensajes de apoyo", puntualizó.

