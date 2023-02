Miguel Rebosio y Zinedine Zidane. | Fuente: EFE

Luego de destacar en Sporting Cristal, el exdefensa peruano Miguel Rebosio llegó a Zaragoza en el año 2000 para jugar el campeonato español, en el cual enfrentó a más de una estrella mundial.

Rebosio logró afianzarse como titular y era destacado por sus actuaciones. Ello le permitió tener anécdotas con jugadores de la talla del francés Zinedine Zidane, que en ese entonces era el 'cerebro' del Real Madrid.

“Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró. Yo mido un 1.76 cms y él 1.89 cm. Diez centímetros más. Me dijo: ‘Otro caño no, otro caño no’. Y me abrió los ojazos. No, maestro, le dije", dijo Rebosio a UCI Noticias.

El equipo de Real Madrid integrado por Zidane también contaba con otros 'galácticos' como el portugués Luis Figo, el inglés David Beckham, y los brasileños Ronaldo y Roberto Carlos, entre otros.

Rebosio ganó con Zaragoza la Copa del Rey en la temporada 2000-2001. Luego de cuatro años en el club 'maño', el 'Conejo' fichó por el Almeria y Paok Salónica (Grecia).

Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo y David Beckham. | Fuente: EFE

Te sugerimos leer