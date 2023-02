Emmanuel Adebayor retornó a su país luego de los primeros casos detectados en Paraguay | Fuente: AFP

La expansión del coronavirus ha hecho que jugadores de todo el mundo se pongan una mano en el corazón y realicen donaciones de alimentos e instrumentos médicos para ayudar a combatir la enfermedad. En África, dónde los niveles de pobreza son más eleveados, exfutbolistas como Samuel Eto’o, Didier Drogba o Frédéric Kanouté han ayudado a las personas de su país con sendas donaciones, pero Emmanuel Adebayor ha generado muchas críticas por sus recientes declaraciones donde señaló que no iba realizar ninguna acción caritativa.

"Para ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, efectivamente no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. No me importa que lo que dirán mucha gente porque no hice una donación en Lomé", señaló el delantero.

Adebayor viajó a su país cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Paraguay y actualmente se encuentra en Lomé, la capital y ciudad más poblada de Togo, donde empieza a subir la cifra de infectados. “Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus aquí. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto'o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", manifestó rotundamente.

El balance de contagiados y fallecidos por el Covid-19 en Togo hasta el momento es de 88 infectados y seis fallecidos a causa del virus.

