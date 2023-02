Jurgen Klopp realiza el periodo de cuarentena en Inglaterra | Fuente: Instagram

Hasta recibir la notificación por las garantías sanitarias para la reanudación del fútbol en Inglaterra, las actividades se mantienen desde el hogar de cada uno de los protagonistas y así se mantiene Jurgen Klopp, quien supervisa el trabajo de sus dirigidos de manera virtual.

En tanto, el entrenador alemán mantiene la cuarentena en su casa pero aprovecha el tiempo para realizar diversos retos que no estén relacionados al deporte, como el aprender a realizar un nudo de corbata, que según a contado Jurgen, nunca a podido hacerlo a sus 52 años.

Con el buen humor que lo caracteriza, Jurgen Klopp apareció en un video publicado en las redes sociales del Liverpool donde sonriente realizó el reto y lo festejó con unos pasos de baile.

“He aprendido un montón de nuevas cosas en este tiempo. Estoy a cargo del lavavajillas lo cual está bien realmente, soy el maestro de esa pequeña máquina ahora y preparé mis primeros huevos revueltos. Estaba impresionado por los huevos revueltos pero no he tenido la oportunidad de hacer otros, pero el reto para la próxima semana es, tengo 52 años, pero no puedo atar una corbata, pero la próxima semana aprenderemos a atar una corbata”, dijo diás atrás el técnico. Reto puesto, desafío cumplido.

