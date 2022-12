Tras las palabras de LeBron James, Zlatan Ibrahimovic no se quedará callado. | Fuente: Difusión

Zlatan Ibrahimovic y LeBron James son dos de los mejores atletas en la actualidad y también protagonistas de un cruce de palabras. Todo se dio la semana pasada cuando el delantero del AC Milan criticó al basquetbolista de Los Angeles Lakers por sus declaraciones de carácter político.

"No me gusta cuando personas con estatus hablan de política. Haz lo que haces bien. Yo juego al fútbol y soy el mejor del mundo, no habló de política", dijo Zlatan Ibrahimovic. Ante esto, LeBron James, fiel a su estilo, respondió. "Nunca me callaría por cosas que están mal. No hay forma que mi voz se apague", declaró el exMiami Heat.

Ahora, este martes, Zlatan volvió a hablar en relación a LeBron en medio de su participación en el Festival San Remo en Italia. "El racismo y política son dos cosas diferentes. Los atletas dividen al mundo y la política la divide. Nosotros no hacemos cosas porque somos buenos, sino estuviésemos en política. Los atletas deben ser atlétas y los políticos deberían ser políticos", dijo el sueco, según Marca.

Además, el internacional con la Selección de Suecia y exBarcelona dio un mensaje en relación a todos lo que quieren sumar a la actividad profesional en algún deporte.

"La verdad que todos son bienvenidos en nuestros deportes, no importa de dónde vengas y todo lo hacemos para poder unir a los demás", añadió.

De otro lado, el AC Milan de Zlatan Ibrahimovic chocará este miércoles al Udinese en el San Siro por la jornada 25 de la Serie A. Está en la obligación de ganar para no perderle pisada al líder Inter.

