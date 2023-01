Zlatan Ibrahimovic delantero del Milan. | Fuente: AFP

El jugador sueco del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha hablado en una entrevista para SportWeek. En medio de las fiestas de año, se sinceró y se refirió sobre cómo es en Navidad.

"Para mí nunca pido nada. Soy yo Papá Noel, soy yo quien trae regalos a mis 27 hijos: dos están en Suecia y los otros 25 en Milanello", sostuvo Ibrahimovic.

El atacante de 38 años también recordó que cuando llegó en enero, el Milan era duodécimo en la Serie A de la liga italiana.

"Este año tenemos muchas felicitaciones, por lo que hemos hecho y por lo que estamos haciendo. Hemos perdido muy pocos partidos. No sé si es gracias a mí, pero hice algo. Cuando llegué el pasado mes de enero, el Milan era duodécimo. Y ya habían escrito el final, ya habían juzgado antes de ver los resultados. En cambio llegamos a lo más alto, estamos demostrando ser parte de la cima y ahora tenemos que seguir así", agregó.

Ibrahimovic también destacó que se siente cómodo en Milan. "Estás en casa, haces lo que quieras pero tienes que dar resultados. Me gustó esto porque podía ser yo mismo y al mismo tiempo jugaba en uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso, el Milan es el mejor para mí. En Milán tengo muchos amigos, no me resultará extraño vivir allí aunque haya dejado de jugar: en estos diez años ha crecido mucho, es muy internacional, me gusta", culminó.

Ibrahimovic no juega desde el pasado 22 de noviembre cuando anotó dos goles contra Napoli. En ese partido se lesionó y su vuelta sería en enero del 2021.

Zlatan Ibrahimovic. | Fuente: Instagram

Te sugerimos leer