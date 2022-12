Zlatan Ibrahimovic es el actual goleador de la Serie A | Fuente: AC Milan

Zlatan Ibrahimovic tiene 39 años y cuando muchos creían que a esta altura de su carrera su rendimiento en la élite no sería el mismo, con la gran confianza que tiene en sí, demostró aquel error. Es el máximo goleador de la Serie A con diez tantos en solo seis partidos disputados y mantiene al AC Milan invicto y líder de la clasificación.

La edad es solo un número para él, aunque dejar el fútbol fue algo que sí pasó por su cabeza en dos oportunidades. Primero fue cuando pertenecía al Manchester United y en 2017 sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha.

“Después de la lesión, me dije a mí mismo que debía continuar mientras pudiera aguantar. Sin fútbol, ​​¿quién soy? Cuando no haces lo que has hecho durante 25 años, no es fácil. ¿Estoy listo para retirarme? No, porque me siento demasiado bien", reveló Zlatan en entrevista con su excompañero Massimo Ambrosini en ‘Sky Sports’.

El sueco volvió a las canchas tras varios meses y luego de pasar por la MLS decidió retornar a Europa vistiendo la camiseta del AC Milan en la temporada pasada, donde dejó claro que su nivel está intacto. Fue ahí donde volvió a cuestionarse el ponerle fin a su carrera.

"Pioli me preguntó qué quería hacer. Le respondí: ‘'No, no voy a continuar. Basta. Mi familia también es importante, estoy aquí solo, es un sacrificio. Durante seis meses está bien, pero no quiero quedarme un año más'. Pioli me dijo: 'Está bien, te respeto, está bien", contó Ibrahimovic.

Sin embargo, hubo algo que se le movió por dentro para seguir: "Al día siguiente volvimos a hablar. 'No, he decidido retirarme. Olvida el contrato, a esta edad no es importante', le dije. Entonces algo cambió, no quería arrepentirme. Llamé al Milán y decidí continuar. Pero al principio me dije 'no, no me quedaré el año que viene", indicó.

