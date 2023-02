Zlatan se acerca a la Libertadores. | Fuente: AFP

Es casi un hecho que Zlatan Ibrahimovic no continúe en el AC Milan en la próxima temporada, ya que su contrato concluye el 30 de junio y el club italiano no le ofrecería una oferta de renovación. Sin embargo, al delantero sueco no para de recibir propuestas pese a sus 38 años.

Desde Brasil, el volante Felipe Melo ha invitado a Zlatan Ibrahimovic para que juegue por el Palmeiras y en ese sentido dispute el Brasileirao y la Copa Libertadores.

“Él me aprecia aunque no somos amigos. Le mandé un mensaje para que viniese a nuestro club, pero todavía estoy esperando su respuesta”, señaló Felipe en entrevista con el canal Allianz Parque.

Felipe Melo no es amigo y nunca fue compañero de Zlatan, ya que cuando jugaba en Juventus y Fiorentina en la Serie A, el exjugador de Barcelona brillaba con la camiseta del Inter de Milán. A pesar de eso, el jugador sudamericano espera optimista la respuesta del experimentado centrodelantero.

Palmeiras es líder del Grupo B de la Copa Libertadores al sumar seis puntos de seis posibles. Siguen al equipo paulista el Guaraní de Paraguay (3), Bolivar (3) y Tigre (0).

Hay que indicar, que Zlatan anotó tres goles en ocho partidos disputados con el Milan.

