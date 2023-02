Zlatan Ibrahimovic marcó 31 goles este año con Los Angeles Galaxy. | Fuente: Twitter

El Los Angeles Galaxy de Zlatan Ibrahimovic quedó fuera de los playoffs de la MLS luego de caer 5-3 ante Los Angeles FC por las semifinales de la Conferencia Oeste en el Banc of California Stadium. A pesar de un gol y una asistencia del atacante sueco, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no pudieron frenar al poderoso equipo de los 'Black And Gold'.

Sin embargo, más allá de su desempeño en el partido, Zlatan Ibrahimovic llamó más la atención de los medios por un gesto que hizo ante un aficionado de Los Angeles FC mientras iba a vestuarios. El futbolista de Los Angeles Galaxy, al ver que este hincha le estaba haciendo una serie de señas para burlarse de él, se agarró los genitales mientras la seguridad del estadio evitara que haya cualquier tipo de contacto físico.

Este hecho de Zlatan Ibrahimovic ha generado un gran rechazo en la prensa norteamericana en medio de los rumores que su posible salida de Los Angeles Galaxy. El delantero de 38 años finaliza su contrato con la entidad californiana esta temporada y de momento no se han dado noticias sobre su renovación, por lo que este podría haber sido su último cotejo en la MLS.

