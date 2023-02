'Zlatan solo ha odiado a cuatro compañeros en su carrera y uno de ellos está en el PSG' | Fuente: Difusión

Una de los grandes temas en la historia del Paris Saint Germain siempre ha sido la mala relación que tenían los delanteros Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani. Jugarono juntos en el equipo titular del cuadro parisino, hicieron muchos goles, pero fuera de la cancha nunca tuvieron una buena relación.

A sido Michael Ciani, excompañero de Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy, el que contó en una entrevista a RMC Sport algunas confesiones del ariete sueco en el vestuario. "Si eres cercano a Cavani, a Ibrahimovic no le gusta. O estás con 'Ibra' o contra él.Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc en el PSG, La única persona con la que no se llevaba bien era Cavani. Me dijo que solo había odiado a tres o cuatro compañeros en su carrera... y uno de ellos era Cavani", contó.

Ibrahimovic y Cavani jugaron juntos en el PSG durante cuatro temporadas y la razón de su enemistad se debe a que con la llegada del sueco al equipo, el técnico Laurent Blanc corrió al uruguayo a la banda izquierda, como un extremo, para que 'Ibra' pueda jugar de centrodelantero. Así se inició el conflicto entre ambos jugadores.

Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani no tuvieron una buena relación durante su etapa en el PSG. | Fuente: Twitter

