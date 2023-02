Zidane aún no puede ganar la Copa del Rey como técnico del Real Madrid. | Fuente: El Chiringuito

En Real Madrid han tirado por la borda dos competiciones en tan solo una semana. Los merengues, al mando de Zinedine Zidane, perdieron en semifinales de la Supercopa de España y el último miércoles cayeron de manera estrepitosa ante Alcoyano por la Copa del Rey.

Es más, Real Madrid tuvo un hombre más en la cancha cuando el modesto Alcoyano de la Segunda B española (tercera división) lo dio vuelta 2-1. Tras el cotejo, el director técnico Zinedine Zidane habló con los suyos en relación a este nuevo fracaso, que lo pone en la cuerda floja como entrenador blanco.

Según reporta La Sexta, Zidane reunió a sus dirigidos en Real Madrid en una charla que duró aproximadamente cinco minutos. Se menciona que el DT francés pidió a su plantilla que olviden rápido las duras caídas en la Supercopa y ahora en la Copa del Rey contra Alcoyano.

Asimismo, el excampeón del Mundial 1998 con la Selección de Francia les solicitó que se concentren en lo que se viene en el corto y mediano plazo: LaLiga Santander y los octavos de final de la Champions League.

En la Copa de Europa, los merengues no la tienen nada fácil para pasar de ronda. Y es que al cuadro de 'Zizou' le tocó el Atalanta, una de las sorpresas desde hace años en la Serie A. No obstante, el cuadro italiano no tendría a Alejandro 'Papu' Gómez, quien tiene una mala relación con el técnico Gian Piero Gasperini.

En Real Madrid deben lavarse la cara tras el último revés ya que este fin de semana visitará al siempre complicado Alavés. En la primera rueda, cayeron 2-1 en duelo jugado en el Alfredo Di Stéfano.

