Claudio Pizarro jugó en la derrota de Werder Bremen ante Mainz 05 | Fuente: AFP

Werder Bremen perdió en la jornada 33 de la Bundesliga, la penúltima fecha del certamen y quedó en una situación muy complicada para intentar salvarse de la baja.

El cuadro de Claudio Pizarro cayó por 3-1 en su visita al Mainz 05, elenco que con este resultado ya no tiene problemas para mantenerse en la máxima categoría para el siguiente año.

En este sábado, donde los nueve partidos se disputaron en simultáneo, aseguraron matemáticamente su permanencia el Mainz 05 y el Augsburgo, tras empatar 1-1 con Fortuna Düsseldorf. De esta manera, la lucha por evitar el descenso en la última jornada se reducirá a un duelo a distancia entre Werder Bremen y el Fortuna. Los ‘lagartos’ jugarán en casa contra el Colonia, mientras que el Fortuna visitará al Unión Berlín. Sin embargo, los de Dusseldorf tienen ventaja de dos puntos en la tabla y una mejor diferencia de goles.

Claudio Pizarro volvió a tener actividad e ingresó al cotejo sobre los 82 minutos, pero no pudo contribuir a cambiar el resultado. Bremen ya no se puede salvar de forma directa, por lo que su único intento es desplazar a Fortuna del antenpenúltimo puesto para jugar un playoff extra y así no irse a segunda en a última temporada como profesional del atacante peruano.

INCIDENCIAS DEL PARTIDO:

1' INICIO DEL PARTIDO: Mainz 0-0 Werder Bremen

22' Tarjeta amarilla para Milos Veljkovic.

25' GOOOOLLL DEL MAINZ: Robin Quaison adelanta para el conjunto local y complica más al Bremen en la tabla. Mainz 1-0 Werder Bremen

30' GOOOOLLL DEL MAINZ: Jean Paul Boetius concreta el 2-0 para Mainz tras la asistencia de Dany Latza.

44' Sale Gebre Selassie e ingresa Ludwig Augustinsson en la visita.

45+' FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Mainz 2-0 Werder Bremen

De momento, Werder Bremen sigue penúltimo con 28 puntos y adelante está Fortuna Dusseldorf, que cuenta con 30 unidades.

Claudio Pizarro está en la banca de suplentes de los 'lagartos'.

46' INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO

58' GOOOOLLL DEL BREMEN: Yuysa Osako anota el descuento para la visita.

82' CAMBIO: Ingresa Claudio Pizarro en Werder Bremen, reemplazando a Marco Friedl.

85' GOOOOLLL DEL MAINZ: Edimilson Fernandes anota el tercero para el dueño de casa. Mainz 3-1 Werder Bremen

90+' FINAL DEL PARTIDO: Mainz 3-1 Werder Bremen

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Grob, Moisander; Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Friedl; Bittencourt, Josh Sargent, Yuya Osako.

Mainz 05: Müller; Baku, St. Juste, Niakhaté, Brosinki; Latza, Kunde, Onisiwo, Boetius Quaison; Mateta.

Werder Bremen vs. Mainz 05 | Fuente: AFP

LA PREVIA

Este sábado 20 de junio, a las 8:30 a.m. (hora peruana) en el Opel Arena, se enfrentarán Werder Bremen y Mainz 05 por la jornada 33, la penúltima de la Bundesliga.

El equipo de Claudio Pizarro cayó derrotado por 0-1 en el último encuentro que jugó frente al Bayern Munich, de modo que un triunfo en su próximo compromiso le sería de vital importancia para su misión de salvarse del descenso. Actualmente es penúltimo con 28 puntos, uno menos que el antepenúltimo Fortuna Dusseldorf, cuadro que de seguir en esa posición iría a un playoff extra por la permanencia.

Por su parte, Mainz 05 afronta con optimismo su próximo cotejo de local, esto luego de lograr la victoria como visitante en el Signal Iduna Park por 0-2 frente al Borussia Dortmund, una de las sorpresas de la fecha anterior en el campenato.

Siendo visitante, el cuadro de Bremen ganó seis veces y fue derrotado en seis ocasiones en sus 16 encuentros disputados, por lo que está acostumbrado a sacar puntos a domicilio. Mainz 05 tiene un balance de cuatro victorias, 10 derrotas y dos empates en 16 partidos jugados en su estadio.

En la convocatoria de la visita figura el delantero peruano Claudio Pizarro, quien en el choque contra el Bayern Munich apareció en los últimos minutos del juego, reapareciendo luego de más de tres meses.

ALINEACIONES PROBABLES:

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Vogt, Moisander; Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Bittencourt, Osako, Rashica.

Mainz 05: Müller; Baku, St. Juste, Niakhaté, Brosinki; Latza, Kunde, Oztunali, Boetius Quaison; Mateta.

Te sugerimos leer