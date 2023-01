Claudio Pizarro no jugó ante Heidenheim | Fuente: Captura Fox Sports

Werder Bremen no pudo obtener la victoria ante Heidenheim por el partido de ida de los play off por la permanencia en la Bundesliga y empató 0-0 de local en el Werserstadion.

El elenco local era favorito ya que llegaba tras al juego tras golear por 6-1 a Colonia, además de ser parte de una división superiór del fútbol alemán, sin embargo, no consiguió trasladar aquello al trámite del juego.

Los de Florian Kohfeldt tuvieron el 67% de posesión del balón, pero apenas lograron dos remates directos a la portería rival. El plan de neutralizar de Heidenheim fue efectivo y con una pelota parada por poco consigue marcar en los descuentos del cotejo.

Claudio Pizarro estuvo en la banca de suplentes de los 'lagartos', no obstante, no fue requerido por el DT para que salte al gramado de juego. Así, no disputó el último partido de su equipo en el Werserstadion durante la temporada.

La llave se definirá el próximo lunes 6 de julio, donde Heidenheim será local en el Voith Arena a la 1:30 p.m. (hora peruana). El ganador de la llave jugará en la Bundesliga, mientras que el otro en la segunda división.

Los goles de visita influyen en el global en caso de empate. Si el juego acaba 0-0, irán a tiempo extra. De mantenerse la paridad, se resolverá por la vía de los penales.

INCIDENCIAS DEL PARTIDO:

1' INICIO DEL PARTIDO: Werder Bremen 0-0 Heidenheim

* En la llave valdrán los goles de visitante en caso de empate. De seguir igualados se jugaría el alargue y si así persiste la igualdad se definirá por la vía de penales.

10' Werder Bremen no consigue afianzarse en ataque. Milot Rashica y Niclas Fullkrug son los puntas del equipo.

Claudio Pizarro entre los suplentes del Werder Bremen | Fuente: Captura: Fox Sports

17' Tarjeta amarilla para el capitán de Werder Bremen, Niklas Moisander, por infracción contra un rival. Primera amonestación del partido.

25' Los locales tienen 78% de posesión de balón, pero sin remates directo al arco en más de la mitad de juego de la primera parte.

27' Yuya Osako conecta con un cabezazo el tiro libre de Rashica y el balón pasa cerca del arco. Sin embargo, el ataque quedó invalidado por fuera de lugar.

31' Llegó con peligro la visita. Busch sirvió para Maurice Multhaup por derecha y su disparo salió desviado.

33' Tarjeta amarilla para Yuya Osako. El técnico Florian Kohfeldt pide tranquilidad a sus jugadores.

45+' FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Werder Bremen 0-0 Heidenheim

* Suplentes del Werder Bremen: Kapino, Grob, Toprak, Augustinsson, Bittencourt, Bartels, Sargent, Selke y Claudio Pizarro.

46' INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO: Werder Bremen 0-0 Heidenheim

* La lluvia aumentó de manera considerable en Bremen. La naturaleza como protagonista en el Werserstadion.

65' Tres cambios en Werder Bremen: Entra Leonardo Bittencourt por Klaassern, Fin Bartels por Fullkrug y Christian Grob por Bargfrede.

70' Tarjeta amarilla para Bittencourt. Cometió infracción ante Sebastian Griesbeck.

76' Penúltimo cambio en Werder Bremen: Ingresa Ludwig Augustinsson por Marco Friedl.

83' Fin Bartels remató tras el depeje de un tiro de esquina y contuvo el arquero. Ocasión de gol para Werder Bremen.

84' Último cambio en Werder Bremen: Se retiró Yuya Osako e ingresó Josh Sargent.

* Claudio Pizarro se quedó sin ingresar en el partido entre Werder Bremen vs. Heidenheim.

87' Tarjeta roja para Niklas Moisander. Otra falta del capitán del Bremen y se quedan con 10 jugadores en la recta final del cotejo.

90+' FINAL DEL PARTIDO: Werder Bremen 0-0 Heidenheim

* El partido de vuelta se jugará el lunes 6 de julio a la 1:30 p.m. en casa del Heidenheim.

* Claudio Pizarro se quedó en la banca de suplentes.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Werder Bremen: Jiri Pavlenka; Milos Veljkovic, Marco Friedl, Niklas Moisander; Theodor Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen, Philipp Bargfrede; Niclas Füllkrug, Milot Rashica, Yuya Osako.

Heidenheim: Kevin Muller; Marnon Busch, Patrick Mainka, Timo Beermann, Norman Theuerkauf; Niklas Dorsch, Sebastian Griesbeck, Kevin Sessa, Maurice Multhaup; Tim Kleindienst, Denis Thomalla.

Así van las apuestas: Werder Bremen vs. Heidenheim

Casa de apuestas Werder Bremen Empate Heidenheim Doradobet 1.54 4.40 6.60 Betsson 1.50 4.50 6.50 Inkabet 1.50 4.20 6.50 Apuestatotal 1.51 4.40 7.00 Betfase 1.50 4.50 6.50

LA PREVIA

La temporada de la Bundesliga aún no termina y este jueves se jugará el primer partido por el play off de la permanencia entre Werder Bremen y el Heidenheim en el Werserstadion (1:30 p.m. hora peruana).

Los de Bremen consiguieron la antepenúltima plaza tras golear el fin de semana anterior a Colonia y la caída de Fortuna Dusseldorf, todo en la fecha final de la competencia. Mientras tanto, su rival accedió a la promoción al ubicarse en la tercera casilla de la Bundesliga 2, superando en la clasificación al legendario Hamburgo.

Por historia y presencia en una categoría superior, los 'lagartos' parten como favoritos de la llave, teniendo en cuenta que en octubre pasado se enfrentaron por la DFB Pokal, donde lograron la contundente victoria por 4-1. Aquella vez, jugando también en el que será el escenario para el choque de este jueves, Rashica, Bittencourt, Klaassen y Marco Friedl fueron los gestores del triunfo del Werder.

"No va a ser igual que en octubre. Están muy fuertes esta temporada. Tengo claro que esto va más allá de tácticas, tiene que ver con pasión", dijo el técnico Florian Kohfeldt en la rueda de prensa previa al juego.

En sus últimos cuatro cotejos de Bundesliga, Werder Bremen completó 12 anotaciones, siendo el equipo más goleador durante ese periodo. Sus goleadores en la temporada son Milot Rashica (11), Davy Klaassen (9) y Yuya Osako (8), quienes arrancarían las acciones del partido.

Heidenheim realizó una gran campaña en segunda división y como visitante supo sacar puntos. De 17 partidos en esa condición, perdió en siete de ellos, ganó cuatro veces y registró seis empates.

El juego también será el último partido oficial de Claudio Pizarro en el Werserstadion. El goleador histórico del club se despedirá tras los play off y es una de las alternativas de su técnico, pese a que ante Colonia apenas jugó cuatro minutos aun cuando Werder Bremen ya goleaba con comodidad. No ha marcado durante la temporada regular de la Bundesliga y sigue buscando la opción de conseguirlo, ahora en las ronda por la permanencia.

"Kevin Vogt está sancionado pero el resto de está en forma y preparado para el partido", afirmó Kohfeldt.

El partido se podrá ver desde la señal de Fox Sports 2.

ALINEACIONES PROBABLES:

Werder Bremen: Jiri Pavlenka; Milos Veljkovic, Marco Friedl, Niklas Moisander; Theodor Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen, Philipp Bargfrede; Niclas Füllkrug, Milot Rashica, Yuya Osako.

Heidenheim: Kevin Muller; Marnon Busch, Patrick Mainka, Timo Beermann, Jonas Forenbach; Niklas Dorsch, Sebastian Griesbeck, David Otto, Konstantin Kerschbaun; Tim Kleindienst, Denis Thomalla.

Werder Bremen vs. Heidenheim | Fuente: Instagram

Werder Bremen vs. Heidenheim | Fuente: Werder Bremen

Werder Bremen vs. Heidenheim | Fuente: EFE | Fotógrafo: MARTIN ROSE / POOL

