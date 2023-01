Wayne Rooney habló sobre su problema de adicción. | Fuente: Derby County - Twitter

El inglés Wayne Rooney habló sobre el problema de adicción a las apuestas que tuvo en la campaña de concienciación del juego 'Stay in control' tras su debut en el Derby County, actual club del delantero. El jugador afirmó que este problema caló en su carrera y en su familia.

"Era un muchacho joven que acababa de ganar mucho dinero. Para un partido fuera de casa con el Manchester United te quedas en un hotel, y con Inglaterra estás en un hotel de siete a diez días. Te aburres y haces cosas para llenar el tiempo. En ese momento, el juego era uno de ellos", afirmó Rooney.

Asimismo, aseguró que la facilidad de apostar ayudó a que su adicción se agudizara. "Fue fácil hacer apuestas por teléfono. No parecía dinero real. No era como si tuviera que apostar y hacer apuestas donde hay límites. Antes de que te des cuenta, has perdido un poco y no te das cuenta de la cantidad que estás ganando. Gané al principio y pensé que era dinero fácil. Te absorbe un poco más y terminé perdiendo, terminé abajo", añadió Rooney.

El inglés también señaló que cayó en un error de principantes: seguir apostando para recuperar lo perdido. "Terminé subiendo las apuestas intentando recuperar mi dinero. Estás allí para jugar con tu país o con tu club y cuando pierdes dinero como yo, te afecta. Afortunadamente logré pagar lo que perdí y no volví a jugar. He aprendido de mis errores. Si continúas jugando, pierdes más. Ahí es cuando puedes ser absorbido por una mala situación", finalizó.

Wayne Rooney debutó con un triunfo como el entrenador-jugador del Derby County. El delantero dio una asistencia para un gol, culminando con la victoria del club del inglés por 2-1. Rooney dejó el DC United, de Estados Unidos, para jugar en este nuevo equipo en Inglaterra que busca subir a la Premier League.

