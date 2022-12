El técnico africano se volvió loco. | Fuente: Salim Masoud Said, @salimosaid - Twitter

El entrenador del Miebeni, Mani Gamera, fue suspendido por 6 meses tras celebrar con gestos obscenos la victoria de su equipo ante el Jang’ombe Boys. El suceso ocurrió en la Premier League de Zanzíbar, un archipiélago de Tanzania frente a la costa de África Oriental.

Gamera empezó su 'celebración' con gestos sexuales y luego, tras la intervención de la seguridad del recinto, se bajó el pantalón frente a los hinchas y dirigentes del Jang’ombe Boys, su ex club. "Me rechazaron llamándome simio. Hoy el simio se ha quitado la ropa y no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. Soy su esposo y soy su padre", aseguró el técnico.

Luego, se dirigió hacia sus jugadores y saltó con ellos. El plantel realizó la recordada forma de celebrar del francés Bafétimbi Gomis, quien se tiraba al suelo y gateaba hacia los hinchas rivales como si fuese una pantera. Sin embargo, debido a los gestos que realizó, fue suspendido por 6 meses y deberá pagar 200 dólares como multa.

Miebeni venció 1-0 al Jang’ombe Boys por la Premier League de Zanzíbar. Gamera dirigió a su actual rival hasta que fue echado del club en malos términos, lo que generó la polémica de este partido en el fútbol africano.

Te sugerimos leer