El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, tuvo un inconveniente cuando se dirigía a Valdebebas para dirigir un entrenamiento más del equipo merengue. ‘Zizou’ chocó a auto que era manejado por el español Ignacio Fernández.

En primera instancia Fernández se encontraba contrariado por lo sucedido. Sin embargo, el choque quedó en un segundo plano al percatarse que el otro conductor implicado era nada menos que Zinedine Zidane.

"Nada más verlo bajar lo reconocí y ya le dije: 'Me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias, pero esta tampoco está mal", explicó Ignacio a la Voz de Galicia.

"Le dije que si podíamos sacarnos un selfie, porque la gente no se iba a creer que me había dado un golpe Zidane. Y muy amable me dijo que sí. Se quitó el gorro y nos hicimos la foto", detalló.

"También le dije que si quería quedaba todo en nada, que cambiábamos allí los coches y listo", añadió Ignacio Fernández que protagonizó una inédita anécdota con el campeón mundial con Francia y técnico de las tres Champions League consecutiva del Real Madrid.

