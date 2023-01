Landon Donovan exestrella de Estados Unidos. | Fuente: Twitter

Landon Donovan dio una verdadera lección de tolerancia en el partido donde su equipo San Diego Loyal se enfrentó ante el Phoenix Rising por la USL Championship de los Estados Unidos.

El exfutbolista de EE.UU. tomó la decisión de retirar al equipo que dirige de la cancha cuando su jugador Collin Martin recibió un insulto homofóbico cuando San Diego Loyal iba ganando por 3-1.

En las imágenes se aprecia que el exjugador de Bayern Munich se quejó con los árbitros del partidos, mientras sus jugadores se retiraban a los vestuarios en apoyo a Collin Martin, que se desempeña como volante.

"No es racismo, es homofobia. Sos mejor que eso. Tenemos que sacar esto de nuestro deporte", señaló Landon Donovan al respecto.

El testimonio de Collin Martin

A través de su cuenta de Instagram, Collin Martin se mostró orgulloso por la defensa de su entrenador Landon Donovan y compañeros de San Doiego Loyal.

"Mi declaración sobre los eventos que ocurrieron en el juego de anoche. La respuesta que siguió de mis entrenadores, compañeros de equipo y toda la organización San Diego Loyal fue realmente conmovedora. Ellos me respaldaron y querían hacer una declaración de que no vamos a tolerar este odio en nuestro juego. En particular, el liderazgo que Landon Donovan mostró en ese momento fue algo que creo que todos podemos admirar. Estoy orgulloso de ser parte de este club y espero que este sea solo otro ejemplo de que hay espacio para crecer en nuestro juego y en la sociedad en general", sostuvo.

