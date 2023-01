José Mourinho entrenador de Tottenham. | Fuente: AFP

José Mourinho se caracteriza por ser un entrenador enérgico y de un carácter fuerte. Sin embargo, en esta ocasión el entrenador portugués mostró su faceta más sensible al realizar un noble gesto.

En su última conferencia de prensa, el entrenador de Tottemhan Hotspur se llevó una sorpresa ante el pedido del periodista de Macedonia del Norte, Igor Aleksandrovic, quien le solicitó una foto debido a un recuerdo de su padre fallecido.

“Saludos de mi padre, que ahora está en el cielo. En una ocasión, cuando ya estaba muy enfermo, me dijo que, si tenía la oportunidad de verte, te pidiera una foto, porque me dijo que me crio fijándose en ti. Si me permites sacarme una foto contigo, la enmarcaré y la pondré en el lugar de su descanso eterno”, señaló Aleksandrovic.

Mourinho no dudó en aceptar el pedido y señaló: “La foto no tiene nada que ver con ningún resultado, eso está hecho. Será un placer tomarme esa foto contigo, un honor y mi respeto para tu padre, que sentía eso hacia mí. No lo merezco, pero lo agradezco”, dijo.

Al final, Mourinho no tuvo problemas de tomarse la foto con el periodista, quien se mostró visiblemente emocionado.

Te sugerimos leer