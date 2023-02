Villarreal dio un gran paso para meterse a una histórica final de la Europa League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Domenech Castelló

Pudo ser más amplio el marcador. Villarreal desperdició una oportunidad para viajar con un marcador holgado a Londres y aunque ganó por 2-1 el encuentro ante Arsenal, dejó vivo a un rival que manejo bien el balón en algunas fases del choque, pero que solo hizo una ocasión de gol en todo el encuentro por ida de semifinales de la Europa League.

La primera mitad fue dominada por Villarreal y se resolvió con un 2-0 y aunque en la segunda parte el equipo no brilló, la expulsión de Dani Ceballos a media hora del final, no premió al conjunto que jugaba con once y el Arsenal, con un gol de penalti y tras la expulsión de Capoue, se marchó de La Cerámica con un 2-1 esperanzador.El partido se abrió en la primera llegada del Villarreal a portería de Leno con un disparo cruzado de Manu Trigueros a pase de Chukwueze, que dio paso a una fase de un cierto dominio territorial del Arsenal, aunque el equipo inglés no se mostraba profundo en sus ataques.Poco a poco, el local niveló las fuerzas y el juego durante la media hora inicial del choque, gracias a su capacidad para sacar el balón y para neutralizar los ataques del rival, tímidos en su mayoría, pero que en cualquier momento podían equilibrar el choque.A la media hora de juego, un córner sacado por Parejo fue prolongado por Gerard y Albiol, solo en el segundo palo, amplió la ventaja con un segundo gol que marcada unas diferencias en ele marcador sustanciales para el equipo de casa. (EFE)

VILLARREAL VS. ARSENAL: ASÍ JUGARON

Villarreal: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Étienne Capoue, Manu Trigueros, Dani Parejo; Samuel Chukwueze, Paco Alcácer, Gerard Moreno

Arsenal: Bernd Leno; Calum Chambers, Rob Holding, Pablo Marí; Emile Smith Rowe, Thomas Partey, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Bukayo Saka; Martin Odegaard; Nicolas Pepé.

Villarreal vs. Arsenal: transmisión minuto a minuto

Villarreal y Arsenal chocan por las 'semis' de Europa League | Fuente: AFP

Villarreal se sumerge en busca de la primera final de su historia, en una nueva oportunidad en este torneo donde el Porto (2010-2011) y el Liverpool (2015-2016) le cerraron el paso anteriormente. El Arsenal no será un oponente sencillo, sobre todo por la calidad que se le presupone, pero tampoco se presenta inaccesible en un cruce que se prevé igualado.

El Villarreal es el único invicto de todos los que empezaron la fase de grupos en octubre y ha sido capaz de ganar todos sus partidos en el Estadio de la Cerámica donde, por primera vez, iniciará un cruce tras haberlo hecho a domicilio y con éxito en Salzburgo, Kiev y Zagreb. Seis victorias y sólo dos goles encajados, números que demuestran la solidez de su candidatura a estar el 26 de mayo en la final de Gdansk.

Villarreal vs. Arsenal: así les fue durante la Europa League 2020-21

Villarreal vs. Arsenal: horarios en el mundo

12:00 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

2:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos (Chicago)

3:00 p.m.: Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami, Nueva Yok).

4:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Brasil

9:00 p.m.: España, Francia, Italia

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Villarreal vs. Arsenal?

El partido EN DIRECTO será transmitido en TV y estará a cargo de FOX Sports y vía móvil podrá verse a través del App ESPN Play. Todos los detalles del Minuto a Minuto los podrás encontrar en la página web de RPP.pe.

