Un partido de ida y vuelta, con todo tipo de acciones donde tampoco faltaron las polémicas. El reclamo del Real Madrid por un penal que consideraron no existió y Thibaut Courtois como el gran salvador.

El belga obtuvo su papel de protagonismo y lo recibió gracias a un error de Vinicius. El brasileño, que llevaba poco tiempo en el campo, se pasó de revoluciones en una entrada sobre Clerc y el árbitro, aunque estuvo unos instantes conversando con el VAR, concedió penal para el Levante.

Los futbolistas del Madrid reclamaron la acción. Incluso Sergio Ramos desde las gradas exigía que no se sancionase la jugada. El juez no cambió de parecer y tuvo que aparecer Thibaut Courtois para que Roger Martí no pusiera por delante a la visita.

El arquero se lanzó hacia su izquierda, adivinando así la trayectoria del remate, y despejó el balón con la mano izquierda. En el momento clave, apareció con una importante atajada para mantener las esperanzas de victoria para Madrid.

ALINEACIONES:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Álvaro Odriozola, Raphael Varane, Éder Militao (expulsado), Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard.

Levante: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Óscar Duarte, Segio Postigo, Carlos Clerc; José Luis Morales, Mickael Malsa, Nemanja Radoja, Gonzalo Melero; Roger Martí, Sergio León.

