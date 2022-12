Nelson Semedo llegó a Barcelona en 2017 | Fuente: Instagram / Captura

Problema grande en el que se encuentra Nelson Semedo. El lateral derecho del Barcelona, fue captado siendo parte de una fiesta de cumpleaños donde no se cumplieron ninguna de las normas de seguridad ni de protocolo establecidos en España, y además se sobrepasó el límite permitido de gente en una reunión.

‘Deportes Cuatro’ dio a conocer las imágenes donde el portugués estuvo presente en la celebración por el onomástico de un amigo suyo tatuador, durante la noche del último lunes 8 de junio.

Según recomendación de La Liga, los futbolistas deben evitar mantener contacto con personas que no vivan en su mismo domicilio. La reunión sucedió en un restaurante, al cual asistieron alrededor de 20 invitados. Ahí quedó en evidencia que no se cumplió con las normas de seguridad establecidas, ni por el club ni por la orden ministerial de España, como podía ser el uso de guantes o mascarillas, respetar la distancia social o no sobrepasar el mínimo de personas (15) para aquellos lugares donde todavía se encontraban en la fase 2.

Todo esto ocurre solo a pocos días del retorno del Barcelona a la competencia por La Liga, donde el próximo 13 de junio enfrentará al Mallorca. Nelson Semedo era la principal opción por parte de Quique Setién a ocupar el lateral derecho del sector defensivo, sin embargo, haberse saltado el confinamiento podría causarle al portugués ceder su espacio en el equipo titular.

Nelson Semedo participando del cumpleaños de un amigo | Fuente: Marca TV

