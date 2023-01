Luis Suárez continuará su carrera en Atlético de Madrid | Fuente: FC Barcelona

Aunque tenía un año más de contrato, Luis Suárez cerró su ciclo en Barcelona y su presente ahora está en el Atlético de Madrid. No se esperaba la decisión de Ronald Koeman y la directiva de no seguir contando con él, pero aceptó cambiar de aires. Sin embargo, en el día de su despedida, no la quiso ensuciar soltando nombres o dando a conocer detalles de cómo se fue gestionando su salida, pero cuando tuvo la oportunidad de lanzar una indirecta, ni lo dudó.

Al uruguayo le preguntaron si tenía algo que reprocharse por su etapa en el club y él respondió con un gesto en el que inclinó su cabeza hacia donde se encontraba sentado el presidente del ‘Barza’ Josep Maria Bartomeu.

“¿A mí? O a… (risas). Creo que reprocharme, sí, puedo hacer mucha autocrítica, no solamente yo como jugador, creo que los errores que hemos cometido cuando quedamos eliminados en Champions. Tenemos que ser autocríticos en ese sentido. Nos pasó una vez, nos pasó dos, nos pasó tres y nos pasó cuatro. De alguna manera tenemos que aprender. Somos bastante profesionales para ir aprendiendo de todo eso. Reprocharme, creo que no me puedo reprochar nada. He llegado a jugar con molestias y con lesiones, y eso me lo valoro más que reprochármelo. A veces reprocharme no rendir en momentos que capaz el equipo te necesita. Pero me tengo que ir orgulloso de poder entrar en la historia de este club, de ser el tercer máximo goleador, e irme de la forma que me voy”, dijo el ‘Pistolero’.

La indirecta de Luis Suárez no pasó desapercibida, por lo que fue cuestionado sobre a qué se refería con el gesto que realizó.

“Era en tono de broma. Después, cada uno que lo agarre de la forma que lo quiera agarrar. Hoy es mi despedida, no le voy a dar el gusto a nadie. Irme como el gran jugador que fui en el Barcelona, por los números que lo marcan y por la historia que he hecho en este club”, afirmó.

