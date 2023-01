Homenaje de la Sub23 de Argentina a Diego Maradona | Fuente: AFA

Diego Armando Maradona falleció el pasado 25 de noviembre, causando un impacto a nivel mundial y principalmente en Argentina por la partida de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Los reconocimientos al ‘Pelusa’ no cesaron desde entonces y en esta ocasión fue la misma Selección albiceleste que realizó un emotivo homenaje. Siendo ya cuatro meses desde su muerte, Argentina no había disputado un partido oficial hasta la fecha. Este viernes, la Sub 23 tuvo acción en el marco de su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio enfrentando a su similar de Japón, donde el histórico ‘10’ estuvo presente.

El combinado a cargo de Fernando Batista apareció en el campo de juego con camisetas especiales y protagonizaron un minuto de silencio previo al inicio del cotejo. Todos sus futbolistas aparecieron con la número 10 en honor a Diego Armando Maradona. En la espalda se leía la leyenda “Eternamente Gracias Diego”.

Durante el himno, también se pudo ver que el comando técnico llevó una indumentaria que decía “DT”, dirigida a Alejandro Sabella, quien falleció el pasado 8 de diciembre. Mientras que los suplentes portaron la número 14 en recuerdo de Leopoldo Jacinto Luque, campeón mundial con la albiceleste que falleció el 15 de febrero pasado.

La jornada fue alegre para Argentina ya que, además del reconocimiento para sus históricos, logró el triunfo frente a Japón Sub 23 por 1-0. El gol del triunfo lo convirtió Adolfo ‘Tanque’ Gaich, quien traslada su presente óptimo con Benevento hacia su escuadra nacional.

Argentina Sub23 venció 1-0 a Japón con gol de Gaich | Fuente: TyC Sports

