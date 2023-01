Barcelona perdió en el 'Clásico' y quedó en el tercer lugar de LaLiga | Fuente: EFE | Fotógrafo: JuanJo Martí

Sergi Roberto se mostró molesto con el árbitro del Clásico, Gil Manzano, después de que no revisase una jugada entre Ferland Mendy y Martin Braithwaite que los azulgranas reclamaron como penal.

"Estaba enfrente de la jugada, creo que lo toca... Me molesta que el árbitro no haya revisado la jugada de Braithwaite, a veces cuando hay un mínimo contacto lo van a ver, pero hoy no. Me sorprendió que ha dicho muy rápido que no había nada", indicó Sergi Roberto en ‘Movistar +’.

Barcelona perdió 2-1 ante Real Madrid en su visita al Alfredo Di Stéfano y aunque todavía se mantiene a un punto de los líderes, ya no dependen de sí mismos.

"He acabado con la sensación de haberlo intentado hasta el final. El empate era bueno para nosotros, pero al final no pudo pese a haber estado a punto en la última jugada. Todavía queda mucha Liga y la pelearemos hasta el final. Hasta ahora dependíamos de nosotros, éramos campeones de LaLiga ganándolo todo y ahora ya no es así. Tendremos que ganar todo y esperar que los rivales pierdan puntos”, señaló el mediocampista.

Sergi Roberto, que reapareció en Barcelona después de más de dos meses, fue una de las alternativas de Ronald Koeman en el ‘Clásico’, aunque sin alcanzarle para cambiar el resultado.

"Llevaba mucho tiempo sin jugar por la lesión de noviembre. Luego recaí y ahora es importante coger minutos para ayudar al equipo. Koeman ha probado cosas diferentes y hemos marcado un gol a falta de 30 minutos. Había tiempo para empatar y ganar, pero no salió", lamentó.

Polémica en el 'Clásico' por acción entre Mendy y Braithwaite | Fuente: ESPN

NUESTROS PODCASTS

La Organización Mundial de la Salud ha detectado posibles falsificaciones de vacunas contra el coronavirus en varios países del mundo. Por ello, de momento, la OMS recomienda que solo los gobiernos las compren y distribuyan.

Te sugerimos leer