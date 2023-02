Ronald Koeman terminó molesto con el arbitraje del Clásico | Fuente: Captura

El ‘Clásico’ estaba empatado en el Camp Nou, pero todo cambiaría pasados los 60 minutos de juego. Tras un tiro de esquina, Clement Lenglet tomó de la camiseta a Sergio Ramos y este cayó en el área de Barcelona. El árbitro no sancionó la acción, pero tras la intervención del VAR se cobró el penal donde Real Madrid se pondría otra vez en ventaja.

Aquello provocó la molestia de Ronald Koeman, quien decidió esperar al final del partido para reclamarle por la jugada al árbitro Martínez Munuera. Fue el último de la delegación azulgrana en irse a los vestuarios y cuando el colegiado pasó por su posición le cuestionó por su decisión. “¿Para qué?”, le intrigó el técnico holandés.

En rueda de prensa, no dejó pasar la polémica del ‘Clásico’ y sostuvo con firmeza que Barcelona es constantemente perjudicado por el VAR.

"Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal. El penal ha sido decisivo en el desenlace del partido", señaló con molestia.

