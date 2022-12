Honduras comenzó su participación en el Mundial Sub 20 con una goleada recibida a manos de Nueva Zelanda. | Fuente: DirecTV Sports

La Selección de Honduras no la pasó nada bien en su debut en el Mundial Sub 20 de Polonia. El conjunto centroamericano fue apabullado por 5-0 a manos de Nueva Zelanda en el primer partido del Grupo C del certamen, siendo la peor derrota recibida por un equipo hasta ahora.

Sin embargo, si es que hay un futbolista en particular de la Selección de Honduras que la pasó mal fue el lateral derecho Darwin Diego. Además de ser titular y disputar los 90 minutos de este dura caída de su equipo, el defensa hondureño fue protagonista del primer blooper del Mundial Sub 20 al marcar un gol en propia puerta al minuto 8 de este encuentro.

Después de un desborde por derecha de la Selección de Nueva Zelanda Sub 20, un jugador del combinado oceánico envió un centro rasante que no pudo ser conectado por ninguno de sus compatriotas. No obstante, el balón le quedó a Darwin Diego frente a su arco y, en su intención de despejarlo, terminó mandándolo hacia el fondo de las redes de su propia valla.

Así, el marcador derecho de Honduras abrió el camino para la goleada de Nueva Zelanda. Después de este autogol, el conjunto oceánico amplió su ventaja con las anotaciones de Ben Waine ('17 y '27), Sarpeet Singh ('51) y Matthew Conroy ('90) para iniciar el Mundial Sub 20 con el pie derecho.

