El otro Diego: el día que Maradona se entrevistó a él mismo y habló de la muerte. | Fuente: AFA

Este miércoles el fútbol mundial se vistió de negro al despertar con la lamentable noticia de que Diego Maradona, para muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, falleció a causa de un paro cardíaco en su casa de Buenos Aires.

En el año 2005, mientras 'Pelusa' conducía el programa "La Noche del 10", hubo una entrevista inigualable en la que el ex futbolista argentino se entrevistaba a él mismo en medio de una conversación personal y sensible donde habló de fútbol, política, drogas, familia y muerte.

La entrevista se dio a través un juego de cámaras y montaje en que se ve a Diego vestido formal hablándole al otro Diego con ropa casual y desarrollando un cuestionario hecho por él mismo. Una de las preguntas fue si se arrepentía de algo en la vida.

"Nos arrepentimos de no haber disfrutado del crecimiento de las nenas (sus hijas), haber faltado a fiestas de las nenas. Cumpleaños creo que estuvimos todos pero algunos me faltan", dijo Diego conmovido.

"Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi viejo, a mi vieja a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol porque cuando se habla de drogas en el fútbol, yo di ventajas. Yo con la cocaina he dado ventaja. Nos drogábamos, no dormíamos, lo consumíamos e íbamos a la cancha. Yo no saque ventaja, yo di ventaja al rival", agregó el ex campeón mundial en México de 1986.

En tanto a su carrera deportiva, agradeció profundamente haberse hecho futbolista: "El fútbol me dio fama, dinero, felicidad, gloria, me dio a la gente, el afecto, cariño". Asimismo, se autopreguntó cuándo se dio cuenta de que era el mejor del mundo: "Siempre pensamos que fuimos los mejores", sentenció.

Casi sobre el final de la conversación, Maradona se pregunta qué se diría desde el cementerio una vez que ya esté muerto: "Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegrías, libertades, toqué el cielo con las manos, gracias a la pelota".

Finalmente, se refirió a Claudia, su ex esposa, y qué le gustaría escuchar de ella: "Aunque estés muerto te sigo amando". Y por parte de sus hijas: "Te amamos, nada más", respondió Diego emocionado.

Te sugerimos leer