Luis Suárez expresó sus sentimientos sobre Barcelona en una emocionante conferencia de despedida. El delantero uruguayo rompió en llanto desde el inicio de su intervención y agradeció al Barza por sus seis temporadas de ensueño.

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada desde que empezó su alocución, Suárez aseguró que "siempre" estará "agradecido" al club por "la confianza" que depositó en él cuando lo fichó en 2014.

"El Barça sabía en las condiciones que venía, que había cometido un error (la FIFA lo había sancionado con cuatro meses sin jugar por morder al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial Brasil), y siempre le estaré agradecido por eso", confesó el ahora jugador del Atlético de Madrid.

"Se termina una etapa de la que estoy muy orgulloso. Me llevo amigos y eso me deja feliz. Aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos", agregó.

Sobre su récord goleador en Barcelona, dijo: "Llegar aquí es un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números, aquí tienes que rendir al máximo constantemente. Me voy orgulloso y satisfecho de seis años maravillosos".

Suárez se marcha al Atlético de Madrid como tercer máximo goleador de la historia del Barcelona (198 tantos) y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.

