El primero no se hizo esperar. Holanda vs. Austria se enfrentaron este jueves en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam por la fecha 2 del Grupo C de la Eurocopa 2021 y el elenco naranja se puso por delante gracias a Memphis Depay.

A los 11', David Alaba cometió un penal que fue revisado en el VAR. Es así que el árbitro Orel Grinfeld revisó la imagen y cobró falta a favor de Holanda. Memphis Depay remató y anotó el 1-0 sobre Austria.

Por esta jugada, Alaba -fichaje confirmado del Real Madrid- recibió tarjeta amarilla. Podría verse las caras luego con Depay, delantero de la Selección de Holanda, ya que este es pretendido por la directiva del Barcelona.

Hay que tener en cuenta que en el debut de esta Euro contra Ucrania, el atacante jugó, pero no pudo anotar ante ese elenco.

Para este partido, el cuadro de Holanda tuvo a una oncena conformada por Maarten Stekelenburg; Matthijs de Ligt, Stefan De Vrij, Daley Blind; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Georginio Wijnaldum, Patrick Van Aanholt; Wout Weghorst y Memphis Depay.

Del otro lado, los austriacos salieron con Daniel Bachmann; Aleksandar Dragovic, David Alaba, Martin Hintergger; Stefan Lainer, Konrad Laimer, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Andreas Ulmer; Michael Gregoritsch y Christoph Baumgartner.

