Cristiano Ronaldo y su gesto | Fuente: beIN SPORTS

Cristiano Ronaldo está en racha goleadora en el partido entre Juventus ante Cagliari, correspondiente a la fecha 27 de la Serie A de la liga italiana. El astro portugués de 36 años anotó un triplete en el primer tiempo del duelo en el Estadio Arena Cerderña.

Con un golazo de cabeza y un certero disparo de penal, Cristiano Ronaldo logró que Juventus anote los dos primeros goles del partido. Aunque el 'hat trick' no tardó en llegar en el minuto 32 gracias a una buena definición en el área.

Federico Chiesa avanzó a base de velocidad y asistió a Cristiano que sin marca alguna, controló el balón y con un zurdazó infló las redes del arco de Cagliari, que sufrió de principio a fin con el cinco veces ganador del Balón de Oro.

El exjugador de Real Madrid y Manchester United aprovechó para realizar un gesto contra sus críticos, que arremetieron contra el experimenatdo atacante que no brilló en los dos partidos ante Porto en los octavos de final de la Champions League.

Gol de Cristiano Ronaldo. | Fuente: beIN SPORTS

CR7 recibió propuesta de Florentino Pérez

Cristiano Ronaldo acabó su exitosa etapa en el Real Madrid a mediados del 2018 luego de conseguir un triplete consecutivo en la Champions League. Aunque el astro portugués se fue en medio de una supuesta pelea con el presidente merengue Florentino Pérez.

Ahora, en medio de la voceado retorno a Real Madrid, el diario AS de España dio a conocer que Florentino Pérez le propuso volver a Cristiano Ronaldo el 29 de julio del 2919 cuando el futbolista llegó a España invitado a una ceremonia.

"Florentino no dejó pasar la ocasión para deslizarle al '7' la posibilidad de volver al Madrid. El astro respondió sin dudarlo con un "ya no", a lo que Florentino, entre risas, replicó: "Bueno, déjate, tranquilo, que aún no hemos llegado al 31 de agosto", publicó el medio español.

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

