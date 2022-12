Cristiano Ronaldo anota de penal. | Fuente: AFP

Está encendido. Cristiano Ronaldo volvió a marcar en el duelo ante Juventus vs. Cagliari por la fecha 27 de la Serie A de la liga italiana. El astro portugués de 36 años anotó el 2-0 gracias a un disparo de penal a los 25 minutos.

Cristiano Ronaldo dio vuelta a la página a la eliminación de Juventus en la Champions League y se encargó del disparo del tiro de penal, tras recibir una falta en el área. Así con un fuerte remate de derecha logró vencer la resistencia del arquero Alessio Cragno.

Luego del empate 2-2 ante Porto, Juventus quedó eliminado una vez más de la Champions. El resultado provocó una serie de críticas, especialmente a Cristiano Ronaldo quie no marcó en los dos partidos de la eliminatoria.

Gol de penal de Cristiano Ronaldo | Fuente: beIN SPORTS

CR7 recibió propuesta de Florentino Pérez

Cristiano Ronaldo acabó su exitosa etapa en el Real Madrid a mediados del 2018 luego de conseguir un triplete consecutivo en la Champions League. Aunque el astro portugués se fue en medio de una supuesta pelea con el presidente merengue Florentino Pérez.

Ahora, en medio de la voceado retorno a Real Madrid, el diario AS de España dio a conocer que Florentino Pérez le propuso volver a Cristiano Ronaldo el 29 de julio del 2919 cuando el futbolista llegó a España invitado a una ceremonia.

"Florentino no dejó pasar la ocasión para deslizarle al '7' la posibilidad de volver al Madrid. El astro respondió sin dudarlo con un "ya no", a lo que Florentino, entre risas, replicó: "Bueno, déjate, tranquilo, que aún no hemos llegado al 31 de agosto", publicó el medio español.

