Barcelona vs. Osasuna | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona disputaba en el Camp Nou su último partido de local en LaLiga Santander sabiendo que no tenía la primera opción para conseguir el título. Todo dependía del Real Madrid vs. Villarreal, pero el mensaje de Quique Setién en la previa fue de optimismo. "Lucharemos hasta el final", repitió con insistencia el entrenador, pero no bastó.

Los de Pamplona acertaron el primer golpe al convertir por medio de José Ardáriz. La irregularidad en cuanto a funcionamiento volvió a apoderarse de los azulgranas y no fue hasta el segundo tiempo que emparejaron el marcador debido al fantástico tiro libre de Lionel Messi.

Nuevamente una acción individual para poner en carrera al equipo, aunque ahora no sería suficiente. En los descuentos, ya con el equipo jugándose por el tanto de la remontada, Osasuna fue otra vez más efectivo. Un balón largo sobre el camp del 'Barza', no fue despejado de forma oportuna por Sergio Busquets. El '5' rechazó la pelota pero esta cayó fue hacia su rival, que emprendió el veloz contraataque. Era una acción a no desperdiciar, por lo que Kike Barja emprendió carrera hacia el sector izquierdo y sirvió una asistencia hacia el centro del área, donde el mediocampista Roberto Torres conectó en primera, provocando que el esférico ingrese entre las piernas de Ter Stegen.

A la reanudación de LaLiga, el Barcelona de Setién tenía una ventaja de dos unidades a su favor sobre los merengues. Tras diez jornadas, Real Madrid se consagra con el título sacándole siete puntos a su eterno rival.

Barcelona vs. Osasuna | Fuente: beIN SPORTS

