Zlatan Ibrahimovic subió una foto suya y escribió un polémico mensaje. | Fuente: AFP

Sin duda, la humildad no es un rasgo característico en las declaraciones que Zlatan Ibrahimovic ha hecho a lo largo de su carrera y esta vez, a través de una publicación vía redes sociales, no fue la excepción.

El delantero sueco del AC Milan llegó el último miércoles a Italia para sumarse a los entrenamientos de su equipo y decidió publicar una fotografía suya desde la casa donde se encuentra.

En la imagen aparece de espaldas con una gran vista a toda la ciudad y debajo de ella escribió el mensaje: "God iZ back and watches over you" (Dios está de vuelta y te está cuidando), haciendo una referencia a sí mismo.

Entre los comentarios algunos criticaron su falta de modestia; sin embargo, muchos otros lo catalogaron de leyenda, dios del fútbol y demás. Como se recuerda, Zlatan acaba de culminar una gran campaña 2019 en Los Ángeles Galaxy, anotando 31 goles en 31 partidos.

