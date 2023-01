Fase de grupos de la Champions League. | Fuente: Champions League

Este martes arrancó la Champions League 2019-20. Barcelona empató 0-0 con el Dortmund y Liverpool cayó ante el Napoli. Este miércoles, continúa el torneo con PSG vs. Real Madrid y Atlético Madrid vs. Juventus. Pero, claro, no son los únicos encuentros que se juegan. De hecho, son 16 los encuentros en esta primera fecha de la fase de grupos.

En esta nota te contamos GRATIS la fecha, hora de Perú y canal de transmisión en televisión , así como todos los resultados actualizados EN VIVO y EN DIRECTO.

Miércoles 18 de setiembre

Brujas 0-0 Galatasaray

Canal: Fox Sports 2

Estadio: Estadio Jan Breydel (Bélgica)

Olympiacos 2-2 Tottenham

Goles: Daniel Podence (44'), Mathieu Valbuena (54') // Harry Kane (26'), Lucas Moura (30')

Canal: ESPN 1

Estadio: Estadio Karaïskákis (Grecia)

EN VIVO - SEGUNDO TIEMPO:

Leverkusen 1-2 Lokomotiv Moscú

Goles: Benedikt Höwedes (25' autogol) // Grzegorz Krychowiak (16'), Dmitri Barinov (37')

Canal: ESPN +

Estadio: BayArena (Alemania)

PSG 2-0 Real Madrid

Goles: Ángel Di María (14', 33')

Canal: ESPN 2

Estadio: Parque de los Príncipes (Francia)

Bayern 1-0 Estrella Roja

Gol: Kingsley Coman (34')

Canal: ESPN 1

Estadio: Allianz Arena (Alemania)

Atlético Madrid 1-2 Juventus

Goles: Stefan Savic (70') // Juan Cuadrado (48'), Blaise Matuidi (65')

Canal: Fox Sports

Estadio: Wanda Metropolitano (España)

Shakhtar 0-2 Manchester City

Goles: Riyad Mahrez (24'), Ilkay Gündogan (38')

Canal: Fox Sports 2

Estadio: Oblasny SportKomplex Metalist (Ucrania)

Dinamgo Zagreb 4-0 Atalanta

Goles: Marin Leovac (10'), Mislav Osic (31', 42', 68')

Canal: Fox Sports 3

Estadio: Maksimir (Croacia)

Martes 17 de setiembre

Inter 1-1 Slavia Praga

Goles: Nicolo Barella (92') / Peter Olayinka (63')

Canal: ESPN 1

Estadio: San Siro (Italia)

Lyon 1-1 Zenit

Goles: Memphis Depay (51') / Sardar Azmoun (41')

Canal: Fox Sports 2

Estadio: Parc Olympique Lyonnais (Francia)

Chelsea 0-1 Valencia CF

Gol: Rodrigo Moreno (74')

Canal: Fox Sports 2

Estadio: Stamford Bridge (Inglaterra)

Red Bull Salzburgo 6-2 KRC Genk

Goles: Erling Braut Haland (2', 34', 45'), Hwang Hee-Chan (36'), Dominik Szoboszlai (47'), Andreas Ulmer (66') / Jhon Lucumí (40'), Mbwana Samatta (52')

Canal: Fox Sports 3

Estadio: Red Bull Arena de Salzburgo (Austria)

Napoli 2-0 Liverpool

Gol: Dries Mertens (82'), Fernando Llorente (92')

Canal: ESPN 2

Estadio: San Paolo (Italia)

Ajax 3-0 Lille

Goles: Quincy Promes (18'), Edson Alvarez (50'), Nicolas Tagliafico (62')

Canal: ESPN 1

Estadio: Amsterdam Arena (Países Bajos)

Benfica 1-2 RB Leipzig

Goles: Haris Seferovic (84') / Timo Werner (69', 78')

Canal: ESPN 3

Estadio: Estádio da Luz (Portugal)

Dortmund 0-0 Barcelona

Canal: Fox Sports 1

Estadio: Signal Iduna Park (Alemania)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Te sugerimos leer