Venezuela's Darwin Machis (C) celebrates with teammates Salomon Rondon (R) and Jhon Murillo (L) after scoring against Trinidad and Tobago during a friendly football match held at the Olympic Stadium in Caracas on October 14, 2019. (Photo by Federico PARRA / AFP) | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: FEDERICO PARRA

La Selección de Venezuela y Trinidad y Tobago se vieron las caras en el estadio Olímpico UCV. El segundo duelo amistoso fue a favor de la vinotinto luego de vencer a su similar por 2-0 con goles de Salomón Rondón y Darwin Machís.

En el primer tiempo el cuadro local salió a toda máquina para imponerse ante su rival. Así logró convertir el primer tanto a los 11 minutos con el gol del experimentado delantero Salomón Rondón. El segundo tanto llegó a los 14 minutos de los pies del centrocampista Darwin Machís.

En la segunda parte del encuentro los comandados por Rafael Dudamel jugaron con más tranquilidad al tener el resultado a favor. Por ello se centraron en dominar la pelota y cuidarla para evitar que pasen peligro.

Más alla de la victoria, estos partidos amistosos le sirve a la Selección de Venezuela para ir probando jugadores y permitirle al entrenador tener una idea clara de los futbolistas que están en mejores condiciones de arrancar las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Venezuela vs. Trinidad y Tobago: alineaciones confirmadas

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Rolf Feltscher; Tomás Rincón, Júnior Moreno, Jhon Murillo, Darwin Machís, Rómulo Otero; Salomón Rondón.

Trinidad y Tobago: Adrian Foncette; Alvin Jones, Sheldon Bateau, Aubrey David, Keston Julien; Levi García, Neveal Hackshaw, Kevan George, Ataullah Guerra; Marcus Joseph, Aikim Andrews.

Estadio: Olímpico de UCV.

Venezuela vs Trinidad y Tobago se verán las caras EN VIVO este lunes en el estadio Olímpico UCV. El segundo duelo amistoso de la vinotinto se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana/6:00 p.m. en Venezuela). El partido lo puedes seguir por Movistar Deportes. El minuto a minuto EN DIRECTO lo tendrás en RPP.pe

La 'Vinotinto' quiere prolongar la euforia provocada por la goleada sobre Bolivia del pasado jueves (4-1), con otra contundente victoria sobre Trinidad y Tobago, un rival que no conoce la victoria este año, en la segunda fecha de amistosos FIFA.El seleccionador de Venezuela , Rafael Dudamel, salió con 4-2-3-1 ante los bolivianos -con Salomón Rondón, autor de un gol de chilena y otro de penalti, como ariete- pero adelantó que este lunes probará esquemas para dar minutos a los jugadores que convocó para estas fechas de amistosos.Trinidad y Tobago, entrenada por Dennis Lawrence, buscará un triunfo que le ha sido esquivo, pues no registra victorias en su palmarés desde septiembre de 2018, cuando derrotó a Emiratos Árabes Unidos en un amistoso.Este jueves, los trinitarios cayeron ante Honduras 2-0, en partido correspondiente al Grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf.Esta será la sexta ocasión que los "Soca Warriors" y la Vinotinto se ven las caras y en todos los casos se ha tratado de amistosos, un historial que se remonta a noviembre de 1971 cuando Venezuela derrotó 1-0 a la oncena trinitaria en Caracas.25 años después, en enero de 1996, jugaron sendos partidos amistosos en suelo trinitario que quedaron empatados a cero y en 2003 también hubo un par de duelos: en abril la Vinotinto se impuso 3-0 en San Cristóbal (Táchira, fronterizo con Colombia) y en julio de ese año se reencontraron en Puerto España (Trinidad) en un empate 2-2. EFE

Venezuela vs. Trinidad y Tobago: alineaciones probables.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Gabriel Benítez, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Rolf Feltscher; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Junior Moreno; Salomón Rondón, Jhon Murillo, Darwin Machís. Seleccionador: Rafael Dudamel.Trinidad y Tobago: Phillip Marvin; Alvin Jones, Sheldon Bateau, Daneil Cyrus, Mekeil Williams; Levi García, Khaleem Hyland, Leston Paul, Ryan Telfer; Daniel Carr, Kevin Molino. Seleccionador: Dennis Lawrence.

