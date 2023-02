Salomon Rondon of Venezuela celebrates after scoring against Bolivia during an international friendly football match at the Olimpico stadium, in Caracas, on October 10, 2019. (Photo by YURI CORTEZ / AFP) | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: YURI CORTEZ

Venezuela vs. Bolivia se midieron este jueves 10 de octubre, en amistoso internacional por Fecha FIFA. La vinotinto se mostró superior en la mayor parte del encuentro y le encajó una goleada al seleccionado boliviano con dos goles de Salomón Rondón.

En la primera etapa la Selección de Venezuela tuvo infinidad de oportunidades para marcarle varios goles a su rival, sin embargo aprovechó dos chances para que los centrocampistas Darwin Machís y Yangel Herrera anoten los primeros tantos del encuentro.

El segundo tiempo fue similar a los primeros 45 minutos ya que los dirigidos por Rafel Dudamel mantuvieron la posesión de balón y se crearon varios espacios para generar peligro en el área rival.

La victoria sin duda que le da más confianza a Venezuela de cara a los demás partidos. El próximo rival de la vinotinto será Trinidad y Tobago el lunes 14 de octubre a las 5:00 p.m. (hora peruana). Por su lado el seleccionado boliviano se verá la cara ante Haití en condición de local.

Venezuela vs. Bolivia: alineaciones confirmadas

Venezuela: Wuilker Faríñez; Yangel Herrera, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Darwin Machís; Salomón Rondón, Ronald Hernández y Rómulo Otero. DT: Rafael Dudamel.Bolivia: Jorge Arauz; Oscar Ribera, Guimer Justiniano, Adrián Jusino, Jose Sagredo; Leonel Justinian, Paul Arano, Erwin Sánchez, Erwin Saavedra; Gilber Álvarez y Juan Carlos Arce. DT: César Farías.Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Bolivia visitará a Venezuela en Caracas. | Fuente: AFP

Venezuela vs. Bolivia se miden este jueves, 10 de octubre, en amistoso internacional por Fecha FIFA. | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | El partido se jugará en el estadio Olímpico de la UCV, de Caracas, a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana / En Venezuela y Bolivia serán las 6:00 p.m.). La transmisión de TV estará a cargo de Movistar Deportes. Todas las incidencias del partido lo puedes seguir minuto a minuto en la web de RPP.pe.

La Vinotinto pondrá a prueba el proyecto de su exseleccionador, el venezolano César Farías, al frente de la selección de Bolivia, en un partido en el que ambos combinados buscarán ajustar detalles de cara a las eliminatorias sudamericanas al mundial de Qatar 2022.El venezolano se hizo con el banquillo boliviano en agosto pasado tras el cese de Eduardo Villegas, y llegó con la promesa de llevar a la Verde a la copa del mundo.Será el segundo careo de Bolivia en esta etapa de Farías luego de la deslucida derrota 3-0 de septiembre pasado ante Ecuador en Cuenca.El año pasado, el exseleccionador venezolano ejerció como interino en Bolivia, un cargo que combinó con las obligaciones que tenía entonces como entrenador del The Strongest de La Paz.Para este duelo Farías solo dispondrá de jugadores de la liga doméstica boliviana, al prescindir de habituales como Alejandro Chumacero, del Puebla de México, o Marcelo Martins, del Shijiazhuang Ever Bright de China.Los venezolanos se juntaron el lunes en Caracas, aunque no fue hasta el martes que el grupo estuvo bajo las órdenes del seleccionador Rafael Dudamel.Venezuela experimenta una renovación luego de la irrupción de jóvenes promesas como el guardameta del Millonarios de Colombia, Wuilker Faríñez, o el creativo del Santos brasileño Yeferson Soteldo.Pero en la plantilla siguen pesando los experimentados Salomón Rondón, Roberto Rosales y Tomás Rincón, que ejerce como capitán. (EFE)

