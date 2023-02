Uruguay vs. Brasil se enfrentan por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: AFP

Uruguay perdió ante Brasil por la segunda fecha del grupo B del Preolímpico Sub 23. El encuentro se jugó en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira, donde la 'Canarinha' sumó su segunda victoria.

El primero para Brasil llegó al minuto 14 del encuentro, cuando Pedrinho recibió el gran centro de Antony en el área de los 'charrúas'. El volante bajó el balón raudamente y pateó al arco de Ignacio de Arruabarrena para abrir el marcador. El segundo para los brasileños llegó a los 31 minutos. Matheus Cunha ejecutó un penal, pateando a la izquierda de la portería.

El tercero para el 'Scratch' llegó a los 77 minutos. Pepe recibió un pase profundo para atacar el área uruguaya. El delantero, que milita en Gremio, hizo una gran carrera a la portería de la 'Celeste' y picó el balón por encima del guardameta para poner el tercero. El descuento para Uruguay lo puso Sebastián Bueno a los 80 minutos.

Brasil venció 3-1 a Uruguay por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. La 'Canarinha' lidera la tabla de posiciones del grupo B con 6 unidades al ganar sus dos partidos. Por su parte, la 'Celeste' se mantiene con sus tres puntos.

Uruguay vs. Brasil: alineaciones confirmadas

Uruguay: Ignacio de Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Facundo Waller, Nicolás Acevedo, Francisco Ginella, Juan Manuel Sanabria; Diego Rossi, Juan Ignacio Ramírez.

Brasil: Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Pedrinho, Matheus Henrique; Antony, Paulinho, Matheus Cunha.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

Uruguay vs. Brasil: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

Uruguay vs. Brasil EN VIVO | Hoy miércoles 22 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana, 10:30 p.m. en Uruguay y Brasil), la 'Celeste' se enfrentará a la 'Canarinha'. No te pierdas este emocionante encuentro por la segunda fecha del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Miércoles 22 de enero a las 8:30 p.m. (hora peruana, 10:30 p.m. en Uruguay y Brasil).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

