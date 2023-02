Son Heung-min fue cuestionado con una pregunta íntima y no pudo evitar la risa en plena conferencia de prensa. | Fuente: SportsCenter

El extremo del Tottenham, Son-Heung Min, sufrió una pregunta incómoda mientras se encontraba en plena conferencia de prensa y la risa fue su mejor aliado para tratar de evadirla.

El incidente ocurrió cuando el jugador surcoreano fue cuestionado acerca de si le llevaba souvenirs (obsequios) a sus compañeros de club cada vez que retornaba de Corea durante sus días libres.

En un primer momento, el jugador no entendió la pregunta y al ser explicado, no supo tener una respuesta concreta y sufrió un ataque de risa frente a la mirada absorta de los periodistas.

Ante esto, Mauricio Pochettino, actual entrenador de los 'spurs', le aconsejó "di la verdad". Al instante, Son-Heung confesó que no. "Los demás no me traen nada a mí, creo que es justo, ¿qué clase de pregunta es esa?", agregó entre risas el atacante de la Premier League.

