La última de 'Mou': reconoció que no pidió al jugador que mejor le está rindiendo en el Tottenham

Steven Bergwijn llegó al Tottenham en enero de este año y afortunadamente no necesitó de ningún tiempo de adaptación para brillar con su nuevo club. El extremo holandés ha rendido a gran nivel y ahora último le anotó al Manchester United, sin embargo, casi no llega a los 'Spurs' porque simplemente no era la primera opción del técnico José Mourinho.

El propio estratega portugués declaró en la previa del duelo ante el West Ham, que inicialmente no había pedido al Tottenham el fichaje del holandés de 22 años. "Es un buen jugador, buen profesional, buen chico. Felicitaciones a mi club, por la forma en que lo hicieron. Inicialmente, y siempre soy muy honesto con esto, no fue mi primera opción cuando decidimos hacer un movimiento en el invierno. Pero al final, una gran decisión. Un jugador con un gran futuro puede jugar en la derecha y la izquierda", dijo el entrenador de 57 años.

Además, José Mourinho alabó la forma en la que maneja su carrera el prometedor Steven Bergwijn. "Estamos más que felices, no solo por su edad, sino también por su actitud profesional. La forma en que entrena, la forma en que vive. Es el tipo de niño que solo puede ser mejor”, agregó sobre el jugador que llegó procedente del PSV de Holanda a cambio de 30 millones de euros.

Steven Bergwijn anotó el gol del empate ante el Manchester United.

