Este domingo Tottenham venció por 4-0 a Burnley por la Premier League con doblete de Gareth Bale y, tras el encuentro, José Mourinho se refirió al desempeño del delantero galés.

Cuando fue consultado sobre lo que se decía del jugador acerca de falta de condición física, el entrenador portugués no dudó en sacar cara por él.

"A veces la gente necesita inventar historias, necesitan escribir historias o decir cosas que no son necesariamente ciertas. No hay entrenador en el mundo que no vaya a poner a Gareth Bale si está en buenas condiciones", indicó Mourinho en conferencia de prensa.

En tanto a su buen presente, agregó: "Ahora está mejor que nunca, no se trata solo de los dos goles que marcó, está muy bien en rendimiento físico. Ha jugado muy bien, por fuera, por dentro".

Sobre su importancia en el encuentro, afirmó: "Estoy muy satisfecho porque me ha ayudado a que el equipo gane y es lo más importante, estoy contento con él".

Actualmente Tottenham se ubica en el octavo lugar con 39 unidades. Mientras que como punter de la Premier League se mantiene Manchester City de Pep Guardiola con 62 unidades.

