Son Heung-Min terminó con honores su servicio militar obligatorio | Fuente: AFP

Hace dos semanas, Heung-Min Son se unió a los entrenamientos del Tottenham Hotspur, bajo el mando de Jose Mourinho, tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El atacante de los 'Spurs' reconoció que fue duro, pero que la experiencia fue buena.

"Ha sido una buena experiencia. No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Ha sido duro. En los primeros días no nos conocíamos así que era un poco raro", contó Heung-Min Son en las redes sociales del Tottenham Hotspur.

Pero con el transcurrir de los días las cosas cambiaron. "Tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos diez personas en una habitación así que nos unimos mucho. Trabajamos juntos, ayudándonos los unos a los otros. En los primeros días algunos no podían ni hablarme pero al final todos estábamos bromeando y disfrutando juntos”, acotó.

Heung-Min Son también aseguró que ahora está listo para la vuelta al fútbol. "Todos han regresado, todos están en buena forma. Todos quieren jugar de nuevo y todos están motivados", sentenció.

