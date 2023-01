Toni Kroos anunció su posible retirada de la selección alemana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOHN MCVITTY

Cerca del final. Toni Kroos anunció que se encuentra muy cerca de dejar de defender a la selección de Alemania y que no tiene en la mira disputar el próximo Mundial Qatar 2022.

Para el mediocampista del Real Madrid, una buena fecha para dejar de jugar por la 'Mannschaff' es tras la Eurocopa 2020: "Creo que después de la Eurocopa es un buen momento para pensar en la retirada. No me suicidaré si no termino mi carrera ganándola", indicó el jugador de 29 años.

Ya hace unos meses, el alemàn campeón mundial en Brasil 2014, aseguró que dejar el fútbol profesional está dentro de sus planes próximos luego del dejar el fútbol europeo.

"Creo que los 33 años es una buena edad para retirarme. Tampoco pienso en acabar mi carrera en China o Estados Unidos luego de irme del Real Madrid", aseguró el 'Francotirador' en aquella oportunidad para Sport Bild.

